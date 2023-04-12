Во Владимире началась подготовка к запуску городских фонтанов

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МУП "Владимирводоканал" начал подготовку городских фонтанов к запуску, сообщает официальный телеграм-канал администрации города.

Для расконсервации специалисты проводят проверку состояния насосного оборудования, изоляции чаш фонтанов, сохранность архитектурных конструкций. Всего на балансе и обслуживании муниципального предприятия «Владимирводоканал» находятся 11 городских фонтанов, а также цветомузыкальный фонтан на Театральной площади.

Другие фонтаны во городе Владимире находятся в сквере «Липки»; Молодежном сквере; возле дома №1 по ул. Луначарского; дома №95 по ул. Горького (офис «Владимирводоканала»); у спуска к стадиону «Торпедо»; возле дома №4 по ул. Никитской; на площади у Дома культуры молодёжи; Вокзальном спуске; возле дома №15 по ул. Октябрьской (мкр. Оргтруд); а также в Центральном городском парке и Патриарших садах.