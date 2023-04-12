Во Владимирской области с 2019 года из аварийного жилья переехали более 6 тысяч человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 2019 года в регионе были переселены 6103 человека из аварийных домов. По действующей программе улучшены жилищные условия 4561 человека, расселено почти 84 тыс. кв. м непригодного для проживания жилищного фонда. За счёт средств региона переселены 1542 человека.

По информации регионального Министерства ЖКХ, до конца текущего года в регионе планируется ввести в эксплуатацию 11 новых домов, в которых получат квартиры 862 участника программы. В частности, по два дома строятся в Гусь-Хрустальном и Киржаче, по одному – во Владимире, Вязниках, Камешково, Покрове, Собинке, Струнино и Першинском сельском поселении.

В августе должны быть сданы 3 многоквартирных дома. Жилищные условия улучшат 170 человек в Гусь-Хрустальном, 51 человек – в Струнино и 60 – в Собинке. В сентябре ожидается завершение строительства 2 новостроек. В новый дом в Вязниках планируется переселить 116 человек, в Киржаче – 45 участников программы.

Оставшиеся многоквартирные дома будут введены в эксплуатацию в ноябре этого года. Благодаря этому 100 переселенцев из аварийного жилья получат квартиры в новостройке во Владимире, 80 – в Гусь-Хрустальном, 87 – в Киржаче, 50 – в Камешково, 38 – в Покрове и 65 человек переедут в многоквартирный дом в Першинском сельском поселении.

Кроме того, регион готовится к запуску новой программы по расселению многоквартирных домов, признанных аварийными с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. В неё включен 321 дом.