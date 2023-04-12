Судебные приставы разыскали должника по алиментам во владимирском барбершопе

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В Ленинском отделении судебных приставов города был составлен протокол об административном правонарушении. Суд назначил владимирцу наказание в виде 30 часов обязательных работ.

Ранее в отношении 42-летнего мужчины было возбуждено два исполнительных производства о выплате алиментов на несовершеннолетних сына и дочь. Какое-то время должник платил алименты, но долг продолжал расти. Тогда приставы арестовали деньги в банке, запретили сделки купли-продажи квартиры и ограничили выезд за границу. Но это не помогло. Установить местонахождение должника не удалось.

Судебный пристав вынес постановление об исполнительном розыске. Выяснилось, что мужчина трудится как самозанятый в одном из владимирских барбершопов. Под видом клиента сотрудник службы записался на стрижку бороды в мужской салон. Когда встреча состоялась, должнику было предъявлено постановление на принудительное доставление в отделение судебных приставов. Там был составлен протокол об административном правонарушении.

Если мужчина продолжит игнорировать родительские обязанности, судебный пристав в праве привлечь его к уголовной ответственности. Максимальная санкция по статье – лишение свободы на срок до одного года.