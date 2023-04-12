В усадьбе Храповицкого пройдут мастер-классы по конной трелевке

скрин с видео ВСМЗ

В усадьбе Храповицкого под Судогдой, возможно, уже в апреле пройдут мастер-классы по конной трелевке. Владимиро-Суздальский музей-заповедник договорился об этом с центром русских троек «Наследие», проводившим такое мероприятие в музее-заповеднике «Архангельское».

Трелевка - это транспортировка вырубленных деревьев с помощью лошадей. Традиционно для этого используют тяжелоупряжные породы, в том числе владимирских тяжеловозов.

- Во Владимирскую область привезём Марса - очень спокойного, сильного и выносливого коня, в котором, правда, смешано несколько кровей, но в работе он безупречен, - сообщил лесничий музея-заповедника «Архангельское» Александр Нилов.

По информации директора Судогодского филиала ВСМЗ Надежды Сычевой, территория парка усадьбы Храповицкого уже просохла после схода снега, так что работать будет удобно. А в мастер-классе поучаствуют студенты Муромцевского лесотехнического техникума. Это как раз их профиль.