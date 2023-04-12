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НовостиОбщество12 апреля 2023 11:02

Владимирские лесные хозяйства получат 16 новых машин

Современный транспорт имеет повышенную проходимость
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Правительства

фото регионального Правительства

13 апреля на аэродроме «Семязино» филиалам Владимирского лесхоза будут переданы 7 микроавтобусов УАЗ, 5 внедорожников «Нива – Легенд» и 4 лесопожарных автоцистерны АЦ 2,5-40. Транспорт приобретён как за счёт областного бюджета, так и на федеральные средства в рамках нацпроекта «Экология», сообщает региональное Правительство.

Лесопожарная техника и оборудование значительно повышают эффективность профилактики и тушения лесных пожаров во Владимирской области. Современный транспорт имеет повышенную проходимость, приспособлен для патрулирования лесов в самых отдалённых участках лесного фонда.