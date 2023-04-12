Владимирские лесные хозяйства получат 16 новых машин

фото регионального Правительства

13 апреля на аэродроме «Семязино» филиалам Владимирского лесхоза будут переданы 7 микроавтобусов УАЗ, 5 внедорожников «Нива – Легенд» и 4 лесопожарных автоцистерны АЦ 2,5-40. Транспорт приобретён как за счёт областного бюджета, так и на федеральные средства в рамках нацпроекта «Экология», сообщает региональное Правительство.

Лесопожарная техника и оборудование значительно повышают эффективность профилактики и тушения лесных пожаров во Владимирской области. Современный транспорт имеет повышенную проходимость, приспособлен для патрулирования лесов в самых отдалённых участках лесного фонда.