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НовостиОбщество12 апреля 2023 10:35

Еще двоих владимирских бойцов освободили из плена ВСУ

Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Дмитрий СТЕШИН

Еще двоих военнослужащих из Владимирской области освободили из плена ВСУ.

- Скоро в родную область вернутся Павел и Артём. Ребят захватили ранеными. Благодаря совместным усилиям депутатов Государственной Думы, Минобороны России и Уполномоченного по правам человека Татьяны Николаевны Москальковой наших земляков удалось вернуть, - сообщил в соцсетях губернатор Александр Авдеев.- Сейчас Павел и Артём уже находятся на территории Российской Федерации, им оказывается вся необходимая помощь. Вместе с близкими ждём их домой.

Ранее из плена ВСУ вызволили еще одного владимирца. Он оказался в числе 106 российских освобожденных.