Еще двоих владимирских бойцов освободили из плена ВСУ

. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Еще двоих военнослужащих из Владимирской области освободили из плена ВСУ.

- Скоро в родную область вернутся Павел и Артём. Ребят захватили ранеными. Благодаря совместным усилиям депутатов Государственной Думы, Минобороны России и Уполномоченного по правам человека Татьяны Николаевны Москальковой наших земляков удалось вернуть, - сообщил в соцсетях губернатор Александр Авдеев.- Сейчас Павел и Артём уже находятся на территории Российской Федерации, им оказывается вся необходимая помощь. Вместе с близкими ждём их домой.

Ранее из плена ВСУ вызволили еще одного владимирца. Он оказался в числе 106 российских освобожденных.