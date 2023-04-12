Житель Ковровского района зарезал свою девушку и ее мать, а потом обокрал их

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Владимирским областным судом вынесен приговор в отношении жителя Ковровского района. Он признан виновным в убийстве двух человек, разбое и краже. Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.

Установлено, что мужчина, привлекаемый к уголовной ответственности, решил скрыться за пределами области. В ноябре 2021 года, находясь в квартире матери своей девушки, он попросил одолжить ему крупную сумму денег. Женщина отказала. Выпив, мужчина напал на нее с ножом, нанеся им не менее 20 ударов. После ее смерти он обыскал спальню, похитил из-под матраса 170 тысяч рублей, а также банковскую карту и мобильный телефон и вышел в подъезд дожидаться дочь потерпевшей.

Встретив девушку, осужденный сначала гулял с ней по улице, а затем, зайдя в квартиру и не желая, чтобы та сообщила об убийстве в полицию, зарезал ее, нанеся не меньше 48 ударов. После чего скрылся. С похищенной карты он снял около 46 тысяч рублей, почти четверть из которых он потратил на покупку букета цветов для одной из своих знакомых, сообщает детали областная прокуратура.

В судебном заседании злоумышленник вину не признал, утверждая, что когда пришёл в квартиру, женщины уже были мертвы. Приговором суда ему назначено 20 лет 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.

Удовлетворён иск потерпевшей (матери и бабушки убитых) о возмещения морального вреда на сумму 1,5 млн рублей, а также затрат на погребение в размере 180 тысяч рублей и причинённого материального вреда на сумму 115 тысяч рублей.