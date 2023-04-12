С 1 сентября в школах Владимирской области появятся советники по воспитанию

Светлана Болтунова Фото: Виктория СУХОВА

С нового учебного года в 147 школах Владимирской области появится новая должность – советник директора по воспитанию и работе с детскими объединениями. Об этом сообщила на своей пресс-конференции министр образования и молодёжной политики Светлана Болтунова.

- Пока они начнут работать в самых крупных школах области. Это будет ещё один специалист, не взамен заместителя директора по воспитательной части. Советник будет работать с детскими общественными объединениями, вести направление, связанное с воспитательной работой, – уточнила Светлана Болтунова.

Советники по воспитанию будут транслировать региональную и федеральную повестку, помогать школьникам в реализации их инициатив, а также проводить точечную работу по профилактике негативных явлений в школьной среде.

С 1 января 2024 года участниками проекта станут уже 196 школ области.