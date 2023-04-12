Во Владимире ремонт дорог начали с улицы Мира

фото с сайта городской администрации

Во Владимире дорожники приступили к большому дорожному ремонту-2023 в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В этом году планируется капитально отремонтировать 7 крупных дорожных объектов общей площадью 109 тыс. кв. м: Судогодское шоссе (от дома №33-а по Судогодскому шоссе до автодороги Владимир-Улыбышево-Коняево); ул. Мира (от ул. Почаевской до ул. Большой Нижегородской); ул. Добросельская (от дома № 213 до автодороги Р-132 «Золотое кольцо», восточное соединение с трассой М7 «Волга»); ул. Гвардейская (от ул. Институтский городок до поворота в мкр. Пиганово); автодорога Лемешки-Оргтруд; ул. Вокзальная (от Вокзального спуска до ул. Большой Нижегородской); участок автодороги Юрьевец-Спасское (от ул. Гвардейской до разворотного кольца в с. Спасское).

В частности, к капитальному ремонту дороги на ул. Мира от ул. Почаевской до ул. Большой Нижегородской приступило ковровское ООО «Дор-Тех». Стоимость работ по контракту составляет 16,8 млн. руб. Будет отремонтировано 610 метров дороги площадью 9405 кв. м. По муниципальному контракту, работы должны быть завершены до 29 мая. На участке дороги начались работы по фрезеровке старого дорожного покрытия.

Контроль за качеством проводимых работ будет вести не только заказчик, но и депутаты, эксперты, общественные активисты, жители города.