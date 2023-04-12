Во Владимирской области 12 апреля коронавирус подтвержден у 61 человека

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 12 апреля лабораторно подтвержден 61 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

17 случаев во Владимире, 8 - в Муромском, по 6 - в Ковровском и Гусь-Хрустальном, 4 - в Камешковском, по 3 - в Петушинском и Вязниковском районах, по 2 заболевших в Кольчугинском, Александровском, Юрьев-Польском, Киржачском и Суздальском районах, по 1 случаю в Радужном, Гороховецком, Меленковском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 184134 случая заболевания (50965 сл. в г. Владимире, 20002 сл. в Муромском, 21818 сл. в Ковровском, 6545 сл. в Петушинском, 8846 сл. в Кольчугинском, 11234 сл. в Александровском, 7363 сл. в Юрьев-Польском, 16607 сл. в Гусь-Хрустальном, 1758 сл. в Судогодском, 3649 сл. в Собинском, 2084 сл. в г. Радужный, 5972 сл. в Киржачском, 4264 сл. в Камешковском, 3372 сл. в Гороховецком, 4683 сл. в Меленковском, 6197 сл. в Вязниковском, 6384 сл. в Суздальском, 2391 сл. в Селивановском).