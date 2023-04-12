Из-за неисправности дымохода на пожаре в Меленковском районе погибла женщина

Иллюстративное фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

9 апреля в 00.45 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Меленковский район, д. Репино, ул. Центральная. Вызов в диспетчерскую службу был совершён поздно.

По прибытии было установлено, что одноэтажный кирпичный дом с пристроенной баней горит по всей площади. Площадь пожара составила 300 кв. м. Во время тушения в доме было обнаружено тело погибшей 87-летней женщины. Ей оказалась хозяйка дома. Она не успела покинуть горящий дом и надышалась угарным газом, - рассказали в региональном управлении МЧС.

По предварительной информации дознавателя МЧС России, причиной пожара стала неисправность печного оборудования, в частности дымохода.

К ликвидации пожара от МЧС России привлекались 15 человек и 4 единицы техники. Помощь в тушении пожара оказали пожарные добровольной пожарной команды Тургенево в составе 2 человек и 1 единицы техники.