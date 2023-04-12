Во Владимирской области снижается заболеваемость ОРВИ

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями населения по сравнению с предыдущей неделей понизился на 5,8%.

За прошедшую неделю за медицинской помощью в лечебные учреждения с признаками ОРВИ во Владимирской области обратился 8 571 человек, во Владимире - 3 061.

В сравнении с предыдущей неделей зарегистрировано снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями во всех возрастных группах, кроме возрастной группы 7-14 лет.

С целью проведения мониторинга за циркуляцией вирусов ОРВИ и гриппа было проведено 264 исследования. Среди циркулирующих респираторных заболеваний лидируют инфекции негриппозной этиологии: аденовирусы (66,7%) и риновирусы (26,7%). Вирусы гриппа на прошедшей неделе составили 6,7% от общего числа положительных находок (все случаи - грипп В).