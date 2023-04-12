Во Владимирской области мошенники стали снимать деньги с помощью QR-кода

предоставлено владимирским отделением Банка России

Владимирское отделение Банка России предупреждает о новом способе мошенничества с применением QR-кода, при которой злоумышленники похищают деньги, не имея данных карты.

Некоторые банки внедрили сервис снятия наличных денег с помощью QR-кода. В мобильном приложении клиент может самостоятельно сгенерировать такой код на нужную сумму, поднести его к сканеру в банкомате и снять наличные. Этим стали пользоваться злоумышленники. Они звонят клиентам банков под видом сотрудников кредитной организации, сообщают, что в банк поступил несанкционированный запрос на снятие денег со счета и просят прислать QR-код, чтобы отменить операцию. Заполучив код, лжесотрудники банков легко могут снять деньги в банкоматах со счета обманутого человека.

«QR-код — это разновидность штрих-кода, в который можно зашифровать любые данные. В данном случае он фактически является поручением банку на выдачу денег без ввода ПИН-кода. Никогда не делитесь QR-кодом с незнакомыми людьми, не храните его изображение в мобильных устройствах или в распечатанном виде. Помните, что настоящие сотрудники банков никогда не запрашивают у клиентов QR-код», — пояснил эксперт по кибербезопасности Отделения Владимир Банка России Евгений Гаврилюк.