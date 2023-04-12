Во Владимирской области создают единую скорую помощь

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На недавнем брифинге министра здравоохранения Владимирской области Артема Осипова вновь было заявлено, что в 33 регионе будет создана единая служба скорой медицинской помощи. Сроки ее появления по-прежнему пока не называются, но точно известно, что регион при этом поделят на пять "кустов".

«Предварительно мы определили пять территорий, которые будут объединяться. Это Александровский район (который включит в себя Киржачский, Кольчугинский, Юрьев-Польский и Александровский районы), Муромский (включает Селивановский, Меленковский, Муромский районы), Ковровский (Гороховецкий, Вязниковской, Ковровский районы) и Гусь-Хрустальный район. В пятый куст войдут все оставшиеся территории. Они будут присоединены к ССМП Владимира», – заявил Артем Осипов.

Предполагается, что в новой скорой врачи и водители станут получать больше.