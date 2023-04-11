Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 апреля 2023 14:18

Александр Авдеев вручил ключи от 29 автобусов директорам школ

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото Правительства Владимирской области.

Фото Правительства Владимирской области.

11 апреля на площадке перед зданием Правительства Владимирской области состоялась торжественная передача школьных автобусов директорам школ региона. Ключи вручал губернатор Александр Авдеев. Всего в города и районы региона переданы 29 автобусов.

4 автобуса переданы школам Суздальского района, по 2 машины получили Вязниковский, Камешковский, Меленковский, Муромский, Судогодский и Юрьев-Польский районы, по 1 – Владимир, Ковров, Муром, Гороховецкий, Гусь-Хрустальный, Киржачский, Ковровский, Кольчугинский, Петушинский, Селивановский и Собинский районы.

Все школьные автобусы оснащены системами ГЛОНАСС, тахографами, ограничителями скорости и ремнями безопасности.