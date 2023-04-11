Александр Авдеев вручил ключи от 29 автобусов директорам школ

Фото Правительства Владимирской области.

11 апреля на площадке перед зданием Правительства Владимирской области состоялась торжественная передача школьных автобусов директорам школ региона. Ключи вручал губернатор Александр Авдеев. Всего в города и районы региона переданы 29 автобусов.

4 автобуса переданы школам Суздальского района, по 2 машины получили Вязниковский, Камешковский, Меленковский, Муромский, Судогодский и Юрьев-Польский районы, по 1 – Владимир, Ковров, Муром, Гороховецкий, Гусь-Хрустальный, Киржачский, Ковровский, Кольчугинский, Петушинский, Селивановский и Собинский районы.

Все школьные автобусы оснащены системами ГЛОНАСС, тахографами, ограничителями скорости и ремнями безопасности.