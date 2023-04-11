Мэрия Владимира организует на Пасху 4 автобусных маршрута на кладбища

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В день Пасхи 16 апреля мэрия Владимира традиционно организует дополнительные маршруты общественного транспорта.

Для горожан, которые поедут к местам упокоения своих близких на городских кладбищах, будут работать четыре дополнительных автобусных маршрута. Маршруты составлены так, чтобы пассажирам было удобно уехать из разных районов города:

- площадь Победы — кладбище «Улыбышево» - с 6.30 до 15.30 (70 рублей);

- Суздальский проспект, 5 - кладбище «Улыбышево» - с 6.30 до 10.30 (70 рублей);

- ул. Гагарина, 10 — кладбище «Байгуши» - с 6.30 до 15.30 (60 рублей);

- кладбище «Улыбышево» - кладбище «Байгуши» - с 7.00 до 15.00 (60 рублей).

Право бесплатного проезда на маршрутах предоставляется героям Советского Союза, героям Российской Федерации, героям Социалистического Труда, героям Труда Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы и ордена Трудовой Славы, почётным гражданам Владимирской области, почётным гражданам города Владимира и детям до 7 лет (без предоставления отдельных мест для сидения).