Совет Федерации согласовал Ивана Грибова на пост прокурора Владимирской области

с сайта прокуратуры Псковской области

Члены комитетов Совета Федерации поддержали кандидатуру Ивана Владимировича Грибова на должность прокурора Владимирской области. Теперь позиция сенаторов будет передана председателю СФ Валентине Матвиенко для информирования Президента.

Сейчас Иван Грибов занимает должность прокурора Псковской области. Он родился в 1975 году в деревне Краснояр Моркинского района Марийской АССР. В 1997 году окончил Саратовскую государственную академию права. В 2006 году ему присуждена ученая степень кандидата юридических наук.

В органах прокуратуры служит с 1997 года. Замещал различные должности в прокуратуре Пензенской области и прокуратуре Удмуртской Республики.

На должность прокурора Псковской области назначен в 2020 году.

Женат. Воспитывает 2 детей.