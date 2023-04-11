В Александрове ребенок 2,5 лет выпал из окна

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владимирской области произошел первый случай выпадения детей из окон. В Александрове ребенок 2,5 лет вывалился из окна пятиэтажного дома. По словам очевидцев, малыш выпал с третьего этажа.

В пресс-службе областного УМВД случай подтвердили. А также сообщили, что в результате инцидента ребенок был госпитализирован. Напомним, что в 2022 году произошло более десяти несчастных случаев в разных районах области, связанных с выпадением детей из окон. К счастью, все дети остались живы, но получили травмы.

В связи с этим в полиции напомнили, что подавляющее большинство падений происходит из-за недостатка контроля взрослыми за поведением детей, невнимательностью родных и близких, забывающих закрывать окна, неправильной расстановкой мебели, дающей возможность детям самостоятельно забираться на подоконники, наличие москитных сеток, создающих иллюзию закрытого окна.

Чтобы этого не произошло, помните:

- не оставляйте ребенка без присмотра;

- не показывайте ребенку, как открывать окно и не располагайте мебель так, чтобы он мог самостоятельно влезть на подоконник;

- не надейтесь на москитную сетку - она не защитит от выпадения;

- установите блокираторы и не оставляйте окна и балконные двери открытыми в присутствии маленьких детей.