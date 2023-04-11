В Коврове заразившаяся коронавирусом медсестра не смогла получить выплату

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Ковровской городской прокуратурой была проведена проверка по обращению медсестры поликлиники Центральной городской больницы Коврова. Женщина пожаловалась, что ей так и не перечислили страховую выплату после перенесенной коронавирусной инфекции.

В ходе проверки установлено, что женщина заболела на работе и находилась на лечении в Камешковской ЦРБ с диагнозом «коронавирусная инфекция, среднетяжелая форма».

После выписки она обратилась к своему начальству за страховой выплатой, и врачебная комиссия установила, что заболевание действительно было страховым случаем.

Однако по какой-то причине в Фонд социального страхования вовремя не предоставили необходимые документы, и медсестра осталась без денег.

По результатам проверки прокуратура внесла представление главврачу ЦГБ Коврова, после чего сотрудница поликлиники получила все причитающуюся сумму.