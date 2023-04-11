Мэр Владимира Дмитрий Наумов вручил медаль «За Отвагу» участнику СВО

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает глава города Владимира Дмитрий Наумов, медалью «За Отвагу» был награжден владимирец Алексей Шереметьев. К государственной награде его представили за бой возле села Русская Лозовая Харьковской области.

Тогда наши солдаты попали в кольцо и оставшиеся семеро военнослужащих с боями вышли из окружения. Однако Алексей получил тяжелое ранение в ногу и сейчас находится на лечении.

- Искреннее спасибо Алексею и всем наши бойцам за мужество, силу духа и героизм. Страна Вами гордится. Победа будет за нами! - отметил Дмитрий Наумов.