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НовостиОбщество11 апреля 2023 11:06

Мэр Владимира Дмитрий Наумов вручил медаль «За Отвагу» участнику СВО

Наш земляк выполнял боевые задачи на территории Харьковской области
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация города Владимира

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает глава города Владимира Дмитрий Наумов, медалью «За Отвагу» был награжден владимирец Алексей Шереметьев. К государственной награде его представили за бой возле села Русская Лозовая Харьковской области.

Тогда наши солдаты попали в кольцо и оставшиеся семеро военнослужащих с боями вышли из окружения. Однако Алексей получил тяжелое ранение в ногу и сейчас находится на лечении.

- Искреннее спасибо Алексею и всем наши бойцам за мужество, силу духа и героизм. Страна Вами гордится. Победа будет за нами! - отметил Дмитрий Наумов.