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НовостиОбщество11 апреля 2023 10:33

У Камешковского механического завода взыскали более 19 миллионов рублей долга

Сделали это судебные приставы, так как предприятие отказалось платить добровольно
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает УФССП России по Владимирской области, в отношении механического завода у судебных приставов Камешковского района имелось сводное исполнительное производство. Связано оно было с многочисленными долгами предприятия, в том числе по налогам, страховым взносам, а также по коммунальным платежам за газ и воду. Общая сумма долга составляла более 19 миллионов рублей.

Руководство завода предупредили об уголовной ответственности за неисполнение решения суда, но эффекта это не возымело. Тогда приставы наложили запрет на совершение регистрационных действий на объекты предприятия, а затем арестовали два автобуса, два мини-погрузчика и три трактора. Все машины затем отправили на продажу.

После этого завод приступил к выплате долга,что в итоге и сделал полностью, также уплатив исполнительский сбор. Исполнительное производство было окончено.