Во Владимире трое подростков осуждены за грабеж и угоны автомобилей

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях судом рассмотрено уголовное дело в отношении 15-летнего парня и двух его 16-летних друзей.

Судом установлено, что 25 июля минувшего года молодые люди проводили сверстника в гаражи и там отобрали у него поясную сумку в которой, как все трое знали, лежала большая сумма денег. В результате они заполучили 77 тысяч рублей и мобильный телефон.

Также 2 декабря трое парней пробрались в незапертую отечественную легковушку и запустили при помощи оставшегося в замке зажигания ключа двигатель. Они попытались прокатиться, но попали в ДТП.

В мае и декабре 2021 года эта же компания пыталась угнать другие автомобили, но их они не смогли завести.

Сами ребята свою вину признали. С учетом всех обстоятельств суд признал их виновными и приговорил к срокам от года до полутора лет лишения свободы условно.