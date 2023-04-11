Школы Владимирской области получили 29 новых автобусов

Фото: правительство Владимирской области

Как сообщает губернатор Владимирской области Александр Авдеев, 29 новых школьных автобусов отправились в города и районы. Машины заменят отслужившую свой срок технику.

Автобусы были переданы региону правительством Российской Федерации, также в нынешнем году планируется купить еще пять машин за счет областного бюджета. В 2022 году из федерального центра в область поступило 37 школьных автобусов, в то время как четыре машины купили за счет региона.

Александр Авдеев отметил, что каждый день в 182 школы Владимирской области совершают поездки более 10 тысяч учеников.