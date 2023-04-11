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НовостиОбщество11 апреля 2023 8:06

Военнослужащего из Владимира освободили из плена ВСУ

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Фото: Александр КОЦ

Сенатор РФ от Владимирской области Андрей Шохин сообщает у себя в телеграм-канале, что военнослужащий из Владимира был освобожден из плена ВСУ в составе группы из 106 военнослужащих.

"106 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории. Среди возвращённых есть и житель города Владимира. Об этом только что мне сообщили его родственники. Очень рад, что наши усилия помогли земляку вернуться к родным", написал экс-глава администрации города Владимира, а ныне сенатор.

Напомним, что это не первый случай, когда жители Владимирской области возвращаются из плена. Ранее были освобождены жители Мурома и Меленок.