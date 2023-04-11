Пожароопасный сезон во Владимирской области стартует с 14 апреля

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Во Владимирской области с 14 апреля стартует пожароопасный сезон. Связан он с тем, что становится тепло, вовсю возникают палы травы. И значит скоро могут возникнуть и лесные пожары.

Для их ликвидации в регионе сформированы 30 лесопожарных станций, за которыми закреплено 205 единиц пожарной техники (автоцистерны, тракторы, бульдозеры, тягачи, вездеходы, лесопожарные машины, грузовые и легковые автомобили, автобусы). Следить за состоянием лесов будут с помощью видеокамер, информационной системы дистанционного мониторинга ИСДМ-Рослесхоз, а также авиационного и наземного патрулирования мобильными группами.

В Правительстве Владимирской области напоминают, что во время пожароопасного сезона за нарушения лесного законодательства предусмотрены наказания − от штрафов до уголовной ответственности. Штраф тоже немаленькие: в зависимости от последствий и того, кто виноват (граждане, должностные лица или юридические лица), штрафы варьируются от 15 тысяч и до 2 млн рублей.