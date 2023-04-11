Во Владимире на пожаре из-за курения в постели погиб мужчина

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Во Владимире рано утром 9 апреля произошел пожар в квартире многоквартирного жилого дома на улице Комиссарова. Причем в доме №53 погиб человек.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Владимирской области, сообщение о пожаре им поступило около семи часов утра. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения увидели, что из окна квартиры на пятом этаже 5-этажного дома идет дым. К сожалению, внутри квартиры пожарные обнаружили погибшего мужчину.

Сам пожар был ликвидирован быстро, так как он был небольшим. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра – пострадали постельные принадлежности. Что касается мужчины, то соседи, обнаружившие пожар, сообщили, что он проживал один. Умер мужчина от того, что надышался угарным газом. По предварительной информации, причиной пожара послужило неосторожное курение в постели.

К ликвидации пожара привлекались 16 человек и 6 единиц техники.