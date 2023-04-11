Житель Владимирской области угнал машину вместе с пассажиром

. Фото: Евгения ГУСЕВА

В дежурную часть обратился житель города Костерево, у которого угнали автомобиль. Он пояснил, что ненадолго оставил свой «Ниссан» рядом с магазином. Забирать ключ и закрывать машину он не стал, так как в салоне остался его приятель. Выйдя из магазина, мужчина увидел, что на его «Ниссане» уезжает незнакомец.

Как сообщают в областном УМВД, угонщик попал в аварию при переезде через железную дорогу. Никто не пострадал. Задержанный 48-летний местный житель был пьян. Ранее он уже привлекался к административной и уголовной ответственности за пьяную езду. Угонщик признал вину и пояснил, что хотел покататься по городу. Увидел, что владелец автомобиля ушел, не заперев машину, и воспользовался случаем. А оставшегося в машине приятеля высадил по дороге.

Возбуждены уголовные дела за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения и за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость.