11 апреля во Владимире пройдет ярмарка педагогических вакансий

фото с сайта регионального Правительства

11 апреля в 12.10 в корпусе Владимирского государственного университета (проспект Строителей, 11) состоится региональная ярмарка педагогических вакансий для выпускников вузов, педагогических колледжей, специалистов педагогических направлений, которые ищут работу в образовательных организациях.

На ярмарке будет представлено 800 вакансий по общеобразовательным и дошкольным учреждениям, детским домам и коррекционным школам-интернатам, учреждениям среднего профессионального образования города Владимира и Владимирской области.

На сегодняшний день образовательные организации региона в наибольшей степени нуждаются в работниках дошкольного образования, учителях начальных классов, иностранного языка, русского языка и литературы, математики, информатики, физической культуры, преподавателях специальных дисциплин, мастерах производственного обучения.