Из Владимирской области в зону СВО отправили два внедорожника

фото регионального Правительства

10 апреля состоялась передача двух автомобилей УАЗ для нужд участников специальной военной операции.

- За год мы направили более сотни кубометров лесоматериалов, которые необходимы для строительства блиндажей и полевых лагерей, большое количество печей, генераторов, различных инструментов, комплектов формы и обуви. Продолжаем поставлять и технику, которая может работать на бездорожье, - сказал губернатор.

Это не первые и не последние машины, которые отправляются на передовую. В зону СВО с Владимирской земли доставлено уже более 30 автомобилей и спецтехники. Две отправленные машины получат именно те части, где служат владимирские бойцы. Автомобили предварительно прошли техническое обслуживание и подготовку.

Народный фронт также готовит поездку к владимирским бойцам СВО и в полевой госпиталь. Военным планируется передать ещё две машины с мобильной баней и тактическое оборудование – дроны, тепловизоры, ночные прицелы. Кроме того, по просьбе врачей приобретаются расходные материалы для медицинского оборудования, спецодежда, стиральные машины.