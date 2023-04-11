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НовостиОбщество11 апреля 2023 6:16

Из Владимирской области в зону СВО отправили два внедорожника

Это не последние машины, которые отправились на передовую
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Правительства

фото регионального Правительства

10 апреля состоялась передача двух автомобилей УАЗ для нужд участников специальной военной операции.

- За год мы направили более сотни кубометров лесоматериалов, которые необходимы для строительства блиндажей и полевых лагерей, большое количество печей, генераторов, различных инструментов, комплектов формы и обуви. Продолжаем поставлять и технику, которая может работать на бездорожье, - сказал губернатор.

Это не первые и не последние машины, которые отправляются на передовую. В зону СВО с Владимирской земли доставлено уже более 30 автомобилей и спецтехники. Две отправленные машины получат именно те части, где служат владимирские бойцы. Автомобили предварительно прошли техническое обслуживание и подготовку.

Народный фронт также готовит поездку к владимирским бойцам СВО и в полевой госпиталь. Военным планируется передать ещё две машины с мобильной баней и тактическое оборудование – дроны, тепловизоры, ночные прицелы. Кроме того, по просьбе врачей приобретаются расходные материалы для медицинского оборудования, спецодежда, стиральные машины.