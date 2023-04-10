В Петушках за смертельное ДТП водителю дали 3,5 года колонии

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вынесен приговор в отношении жителя Покрова. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Установлено, что днем 6 августа 2021 года мужчина ехал со стороны Киржача в сторону Покрова. Шел дождь, дорога была мокрая. Впереди в попутном направлении ехал другой автомобиль, за рулем которого находилась потерпевшая. Машина стала снижать скорость для объезда стоящего на полосе движения автомобиля с включенной «аварийной сигнализацией».

Мужчина скорость не снизил, выехал на правую обочину, продолжил движение по ней, столкнувшись передней левой частью управляемого им автомобиля с задней правой частью автомобиля пострадавшей. Ее машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с другим автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая скончалась, рассказали в областной прокуратуре.

Осужденный на стадии предварительного следствия и в судебном заседании вину не признал. Приговором суда виновному назначено 3 года 6 месяцев колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.