В школе №1 города Владимира обрушился потолок в коридоре, ведущем в спортзал

Фото из группы "Подслушано во Владимире" соцсети ВКонктакте.

Школа №1 города Владимира вновь попала в эпицентр скандала. И опять с обвалившейся штукатуркой. На этот раз учащиеся школы сообщают, что обрушился потолок непосредственно в школе.

В "техническом помещении", как сообщили в администрации города. Однако при уточнении выяснилось, что речь идет о коридоре, который связывает основную школу со спортзалом. И дети там ходят, пусть и не часто. В этот раз повезло, никого штукатурка не задела. Однако возникает вопрос: не стоит ли детей от греха подальше перевести в другие школы, а само здание отремонтировать уже наконец?

«Пока отменять занятия в школе не планируют. Это технически очень сложно сделать. И по щелчку пальца мы этого сделать не сможем. Нужно провести обследование, насколько здание опасно. В данный же момент обрушение штукатурки произошло в техническом помещении. Никто не пострадал. Сейчас управление образования проводит техническую оценку. После этого и будет принято решение», заявил официальный представитель мэрии Владимира Игорь Ефремов.

Напомним, что в конце марта с фасада здания школы также осыпалась штукатура. Упала она на двоих школьников. Подростки были госпитализированы с травмами головы. А управление Следкома РФ по Владимирской области возбудило уголовное дело о халатности.