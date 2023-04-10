Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 апреля 2023 12:00

В Петушинском районе из-за пала травы едва не сгорел приют "Дом северной собаки"

Волонтерам пришлось тушить растительность своими силами
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото со страницы ГУ МЧС по Владимирской области

фото со страницы ГУ МЧС по Владимирской области

С наступлением тепла во Владимирской области участились палы сухой травы. 8 апреля трава горела 28 раз, а 9 апреля -15.

Один пожар вызвал настоящий переполох в социальных сетях. Трава загорелась в Петушинском районе около приюта "Дом северной собаки". Волонтеры говорят, что это был поджог, чтобы выгнать их из этого места.

- В этом году полыхнуло так, что дошло до стен вольеров и ручной ров не спас никак. Пожарные приехали минут через 40 после вызова и смотрели, как мы тушим, мотивируя это тем, что им запрещено заезжать в поле. Хотя по нашему участку идёт дорога и наши легковые машины по ней ездят. В общем тушили три бабы и двое девочек подростков. За спиной были двое детей в домике и 200 собак в вольерах, - рассказывают волонтеры. - Повезло, что ветер дул в другую сторону.

В региональном управлении МЧС подчеркивают, что их подразделения не предназначены для ликвидации ландшафтных пожаров. Ими должны заниматься собственники земель.

- Из-за того, что собственники не выполняют свои обязанности, сотрудники МЧС вынуждены выезжать для ликвидации палов сухой растительности, чтобы предотвратить распространение огня на большие площади и не допустить угрозы населённым пунктам. Так было и в данном случае. Пожар был ликвидирован в 15.30. на площади 1,5 гектара, - подчеркивают в региональном управлении МЧС. - Тушение сухой растительности при отсутствии угрозы населенным пунктам, как правило, осуществляется с использованием ранцевых огнетушителей и шанцевого инструмента.

Однако на видео волонтеров видно, что огонь тушат не ранцевыми огнетушителями, а лопатами и ветками.