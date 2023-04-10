В Петушинском районе из-за пала травы едва не сгорел приют "Дом северной собаки"

фото со страницы ГУ МЧС по Владимирской области

С наступлением тепла во Владимирской области участились палы сухой травы. 8 апреля трава горела 28 раз, а 9 апреля -15.

Один пожар вызвал настоящий переполох в социальных сетях. Трава загорелась в Петушинском районе около приюта "Дом северной собаки". Волонтеры говорят, что это был поджог, чтобы выгнать их из этого места.

- В этом году полыхнуло так, что дошло до стен вольеров и ручной ров не спас никак. Пожарные приехали минут через 40 после вызова и смотрели, как мы тушим, мотивируя это тем, что им запрещено заезжать в поле. Хотя по нашему участку идёт дорога и наши легковые машины по ней ездят. В общем тушили три бабы и двое девочек подростков. За спиной были двое детей в домике и 200 собак в вольерах, - рассказывают волонтеры. - Повезло, что ветер дул в другую сторону.

В региональном управлении МЧС подчеркивают, что их подразделения не предназначены для ликвидации ландшафтных пожаров. Ими должны заниматься собственники земель.

- Из-за того, что собственники не выполняют свои обязанности, сотрудники МЧС вынуждены выезжать для ликвидации палов сухой растительности, чтобы предотвратить распространение огня на большие площади и не допустить угрозы населённым пунктам. Так было и в данном случае. Пожар был ликвидирован в 15.30. на площади 1,5 гектара, - подчеркивают в региональном управлении МЧС. - Тушение сухой растительности при отсутствии угрозы населенным пунктам, как правило, осуществляется с использованием ранцевых огнетушителей и шанцевого инструмента.

Однако на видео волонтеров видно, что огонь тушат не ранцевыми огнетушителями, а лопатами и ветками.