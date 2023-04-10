Рпенскому проезду во Владимире предлагают присвоить имя Александра Невского

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Владимирский Совет старейшин, куда входят 16 человек ( ветераны труда, заслуженные работники культуры, образования, экономики и ЖКХ; почетные строители России; бывшие спортсмены и сотрудники органов внутренних дел )предложил назвать Рпенский проезд именем князя Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации

Также Александр Акимов анонсировал проведение на базе ВлГУ колоквиума, посвященного Александру Невскому. Мероприятие решено провести 12 мая — накануне дня рождения Великого князя.

Сейчас имя Александра Невского носит только короткая улица на два дома в восточном районе Владимира, а также сквер около Богородице-Рождественского монастыря в центре города.