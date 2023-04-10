В Меленках пасынок зарезал отчима из-за громкой музыки

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Утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Меленок. Установлено, что 31 декабря прошлого года мужчина и его брат отмечали Новый год в доме, где проживали вместе с матерью и отчимом.

Рано утром 1 января мужчина включил громкую музыку, а отчим, зайдя в комнату, попросил убавить звук. Между мужчинами произошла ссора, во время которой пасынок взял кухонный нож и ударил отчима ножом в живот. С полученными повреждениями пострадавший был доставлен в Муромскую городскую больницу № 3, где 14 января скончался от колото-резаной раны, осложнившейся развитием перитонита.

Во время следствия обвиняемый изначально давал признательные показания, но после смерти отчима их изменил, показав что пострадавший начал его избивать, а он, защищаясь, ударил обидчика первым попавшимся под руку предметом, не предполагая, что им окажется нож. Для подтверждения своей версии мужчина сослался на закрытый перелом 3 ребра слева, кровоподтек и ушиб на левой боковой поверхности грудной клетки, которые в действительности получил при падении в нетрезвом состоянии с лестницы несколькими днями ранее, уточнили в областной прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Меленковский районный суд.