За неделю во Владимирской области от клещей пострадали 9 человек

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Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области проводится еженедельный мониторинг за КВЭ и другими инфекциями, передающимися клещами. На 10 апреля в лечебно – профилактические организации Владимирской области обратилось 9 человек по поводу присасывания клещей, среди них 5 детей.

Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку (25 марта) в больницы региона обратилось 11 человек (Владимир – 3 случая, Гусь-Хрустальный, Ковровский районы – 2 случая, Гороховецкий, Муромский, Меленковский, Камешковский районы – 1 случай), среди них 7 детей. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано.