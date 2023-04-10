За неделю из Владимира вывезли больше 130 тонн мусора

Фото с сайта городской администрации

С 1 по 30 апреля в областной столице проходит традиционный весенний месячник по благоустройству и санитарной очистке. За первую неделю месячника в большой весенней уборке города приняли участие более 3300 владимирцев из 388 городских предприятий и организаций.

Коммунальные службы и волонтеры убирают мусор и уличный смет с дорожных обочин, моют столбы, парапеты, ограждения и другие элементы дорожной инфраструктуры, выполняют весеннюю подрезку деревьев и кустарников.

Кроме того, все 49 владимирских управляющих компаний в ходе месячника ежедневно проводят на своих территориях работы по санитарной очистке, подбору мусора, ремонту малых архитектурных форм, детских, спортивных и контейнерных площадок. Ежедневно в этих работах принимают участие более 700 дворников и свыше 30 единиц техники.

За неделю уборка проведена на общей площади 259,5 тыс. кв. м, включая парки, скверы, зеленые зоны, дворы и внутридворовые проезды. К работам было привлечено 84 единицы спецтехники, вывезено более 130 тонн мусора.

На 22 апреля запланировано проведение общегородского субботника.