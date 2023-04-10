Во Владимире 12 апреля ограничат движение на улице Николо-Галейской

. Фото: "КП" Архив

Во Владимире 12 апреля ограничат движение по одной из улиц в центре города. С 9.30 до 14.00 до одной полосы сузят движение по улице Николо-Галейская.

Это связано с тем, что в эти часы компания АО «ОРЭС-Владимирская область» будет менять опоры воздушной линии электропередачи по улице Николо-Галейская от дома №40/23 до дома №44. Помимо того, что проезжую часть на улице Николо-Галейской сукзят до одной полосы от дома №24 до дома №40/23, будет также отключено электроснабжение в домах №36а - 40/23 по данной улице, а также в домах №15а - 25/46 на улице Летне-Перевозинской.

В мэрии Владимира попросили заранее выбрать пути объезда данного участка, а в компании «ОРЭС-Владимирская область» принесли извинения за доставленные неудобства.