Владимирская область заняла третье место в рейтинге регионов по заболеваемости раком

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Счетная палата России опубликовала доклад об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за январь-сентябрь 2022 года.

В третьем квартале прошлого года по сравнению с предыдущим регионов, в которых доля пациентов с впервые выявленной онкологией превышает 50%, не изменилось. Это Москва (89,77%), Брянская область (82,41%), Владимирская область (76,89%), Ярославская область (59,40%), Курская область (56,15%), Красноярский край (54,50%), Камчатский край (53,48%), Республика Калмыкия (50,66%), Белгородская область (58,21%).

При этом в общем пациентов с впервые выявленным раком в России зафиксировано 805 422 человека. За январь–сентябрь 2022 года на оказание медицинской помощи больным онкологией выделили 254 миллиарда 600 миллионов рублей.