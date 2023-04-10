Во Владимирской области к лету построят пирс

фото с официального сайта Красной Горбатки

В рамках нацпроекта по созданию комфортной городской среды в парке "Землянина" в Красной Горбатке построят новый пирс. Стоимость контракта – 1,7 млн рублей.

Проект предусматривает установку 26 металлических свай, залитых бетоном. В длину новый мост будет 21 метр, в ширину – 6,6 метров. Работы уже начались, завершиться они должны до 17 июля.

В целом в этом году на выделенные бюджетные средства по области собираются создать 27 общественных пространств. Среди них парки, набережные, площади и скверы.