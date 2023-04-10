Во Владимирской области с 10 апреля изменится расписание поездов

. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 10 по 20 апреля на перегоне Денисово-Чулково будут проводиться плановые работы по капремонту путей.

В течение этого времени планируется отремонтировать порядка 16 км пути с глубокой очисткой балласта, укладкой новой рельсошпальной решетки и бесстыкового пути, сообщают в пресс-службе Горьковской железной дороги.

В связи с этим на 10 суток изменится расписание скоростных «Ласточек» сообщением Москва — Нижний-Новгород — Москва, а также пассажирских поездов №35/36 Нижний Новгород – Москва, №37/138 Нижний Новгород – Адлер, №237/328 Нижний Новгород - Кисловодск, №59/60 Нижний Новгород – Санкт-Петербург, №133/134 Ижевск – Санкт-Петербург, №31/32 Киров – Москва.

Пассажиров просят отнестись с пониманием к неудобствам и уточнять актуальное расписание на официальных порталах РЖД, либо по бесплатному телефону 8-800-775-00-00.