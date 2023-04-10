Во Владимирской области в больницах введут амбулаторные электронные карты

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В учреждения здравоохранения Владимирской области планируют ввести единый цифровой контур. Об этом сообщил региональный министр здравоохранения Артем Осипов на своей пресс-конференции.

У каждого пациента будет аналог амбулаторной карты - индивидуальный цифровой профиль. Он будет содержать информацию обо всех противопоказаниях, лабораторных исследованиях, назначениях врача и сведения о посещении различных медорганизаций. Иметь при себе медицинские документы и карту в бумажном виде будет необязательно.

С помощью такого профиля врачи смогут оперативнее получать информацию о пациенте.