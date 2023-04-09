В Вязниковском районе водитель пострадал в столкновении трех грузовиков

Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, около 13.40 на 290 километре федеральной автодороги М-7 произошло столкновение трех попутных большегрузов.

По словам очевидцев, ДТП произошло на светофоре, у поворота на поселок Никологоры.

В полиции добавили, что в результате столкновения травмы получил один из водителей грузовых машин. Прибывшая на место бригада «скорой помощи» увезла его в больницу.

По факту случившегося в Госавтоинспекции проводится проверка, обстоятельства ДТП уточняются.