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НовостиПроисшествия9 апреля 2023 14:14

В Коврове легковой автомобиль сбил 75-летнюю женщину

Авария произошла днем 8 апреля у дома №3 по улице Ранжева
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, ДТП произошло в 13.50.

По предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» при движении задним ходом врезался в припаркованную «БМВ», после чего наехал на женщину 1948 года рождения, которая вышла из данного автомобиля и вытаскивала вещи.

К счастью, женщина пострадала не сильно, врачи диагностировали у нее ушибы и после оказания помощи отпустили домой.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.