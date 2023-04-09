В Коврове легковой автомобиль сбил 75-летнюю женщину

. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, ДТП произошло в 13.50.

По предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» при движении задним ходом врезался в припаркованную «БМВ», после чего наехал на женщину 1948 года рождения, которая вышла из данного автомобиля и вытаскивала вещи.

К счастью, женщина пострадала не сильно, врачи диагностировали у нее ушибы и после оказания помощи отпустили домой.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.