На дорогах Владимирской области установят 34 новых комплекса фотовидеофиксации

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает Центр безопасности дорожного движения Владимирской области, в настоящее время в регионе действуют 128 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, причем к концу 2023 года их число планируется увеличить до 265 штук.

В текущем году будет установлено 34 камеры. Из них 10 появятся во Владимире, по три в Гусь-Хрустальном, Александровском и Судогодском районах, по две в Ковровском, Кольчугинском, Меленковском и Юрьев-Польском районах, в остальных районах по одной.

Сейчас специалисты ЦБДД завершают приемку 18 комплексов, а уже во втором квартале примут оставшиеся 16. Примечательно, что три из них станут фиксировать неправильную остановку и стоянку машин, в то время как оставшиеся 13 распознают превышение скорости, не пристегнутый ремень безопасности, разговор по телефону и выключенные ходовые огни во время движения.