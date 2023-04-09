Во Владимире нетрезвый водитель протаранил забор и скрылся с места ДТП

Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

Ранее в автомобильном паблике «Подслушано Автомобилистов Владимир» появилась информация о молодом человеке, который за рулем «Мерседеса» поехал по улицам Владимира, был замечен сотрудниками ДПС и в ходе погони снес забор на улице Егорова.

Сообщалось, что в конце концов парень был задержан на улице Добросельской.

В Управлении ГИБДД УМВД России по Владимирской области подтвердили, что данный факт действительно имел место. В результате ночной погони лихого водителя задержали, после чего на него были составлены протоколы об административных правонарушениях за поездку в нетрезвом виде, а также за оставление места ДТП.

По данному факту в полиции проводится проверка, детали случившегося в настоящее время уточняются.