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НовостиОбщество9 апреля 2023 11:11

Во Владимире сотрудники МЧС провели «Единый день здоровья»

Акция состоялась в Центральном парке культуры и отдыха
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, мероприятие началось с зарядки, после чего все желающие смогли принять участие в эстафете «Семейный караул». Команде в составе не менее трех человек следовало облачиться в обмундирование пожарного, раскатывая рукава, попасть в цель, а затем проложить рукавную линию и подать воду.

Участие в состязаниях принимали как взрослые, так и дети. Все участники получили призы, которыми стали возможность прокатиться на пожарном квадроцикле и сладкие подарки.

Кроме того, гости парка смогли увидеть выставку пожарно-спасательной техники. Участникам акции напомнили о правилах пожарной безопасности.