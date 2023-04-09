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НовостиОбщество9 апреля 2023 9:27

В Селивановском районе прокуратура обнаружила нелегальные свалки

Они находятся в райцентре и в соседних населенных пунктах
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: прокуратура Владимирской области

Фото: прокуратура Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Селивановского района проведена проверка законодательства об охране окружающей среды, в ходе которой в поселке Красная Горбатка были обнаружены стихийные свалки мусора.

Первая находился на улице Строителей, вторая у электроподстанции, а третья возле плотины.

Также нелегальные свалки нашли за деревне Кочерино, по дороге к деревни Ивановская Малышевского сельского поселения и в поселке Новлянка.

По результатам проверки главам администраций были внесены представления, устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.