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НовостиОбщество9 апреля 2023 6:49

Во Владимирской области зарегистрировано два новых очага бешенства

Оба возникли за минувшие две недели
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, согласно полученным данным из региональной Госветинспекции, за минувшие две недели бешенство зарегистрировано в двух муниципалитетах.

Первым стало охотхозяйство Вахромеевское, на территории которого в деревне Каменово в доме №5 бешенством заразилась домашняя собака.

Второй очаг оказался непосредственно во Владимире: в микрорайоне Оргтруд на улице Октябрьская в доме №4 бешенство было обнаружено также у собаки.

В обоих очагах проводятся все необходимые мероприятия, направленные на предотвращение распространения заболевания. Проводится вакцинация животных им людей, которые контактировали с заразившимися животными.

Санитарные врачи еще раз напоминают, что в случаях таких контактов следует как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.