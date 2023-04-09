Во Владимирской области зарегистрировано два новых очага бешенства

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, согласно полученным данным из региональной Госветинспекции, за минувшие две недели бешенство зарегистрировано в двух муниципалитетах.

Первым стало охотхозяйство Вахромеевское, на территории которого в деревне Каменово в доме №5 бешенством заразилась домашняя собака.

Второй очаг оказался непосредственно во Владимире: в микрорайоне Оргтруд на улице Октябрьская в доме №4 бешенство было обнаружено также у собаки.

В обоих очагах проводятся все необходимые мероприятия, направленные на предотвращение распространения заболевания. Проводится вакцинация животных им людей, которые контактировали с заразившимися животными.

Санитарные врачи еще раз напоминают, что в случаях таких контактов следует как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.