Во Владимирской области за сутки подтверждено 62 новых случая коронавируса

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, в регионе за прошедшие 24 часа подтвердилось 62 заражения коронавирусной инфекцией.

На первом месте в суточной сводке Владимир с 15 заболевшими, на втором Муромский район, где отмечено еще 10 случаев, на третьем Ковровский и Гусь-Хрустальный районы, где зарегистрировано по семь новых случаев в каждом.

В Юрьев-Польском районе подтверждено пять новых случаев заражения коронавирусом, в Кольчугинском и Александровском районах по три в Суздальском и Селивановском районах, а также в Радужном по два, в Судогодском, Собинском, Киржачском, Гороховецком, Меленковском и Вязниковском районах по одному случаю.

В Петушинском и Камешковском районах новых заражений не подтвердилось. Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально зарегистрировано 183952 случая заражения коронавирусом.