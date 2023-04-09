Во Владимирской области в 2023 году капитально отремонтируют пять мостов

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области, в текущем году капитальный ремонт ожидает пять мостовых переходов, общая протяженность которых составляет 150 погонных метров.

Первый мост находится в Гусь-Хрустальном районе через реку Судогду, второй в Суздальском районе через Мжару. Протяженность последнего составляет 40 погонных метров, работы здесь завершат осенью.

Также приведут в нормальное состояние мост через реку Шередарь в Киржачском районе на трассе «Знаменское-Хмелево-Халино-Власьев», что позволит без опасений добираться до детского оздоровительного лагеря у деревни Знаменское.

Четвертым в списке стал мост через реку Илевна в Муромском районе на трассе «Владимир — Муром» - Зарослово. Он позволит ребятам из Зарослово безопасно ездить в школу в Зименки, а также позволит большему числу машин приезжать на местное предприятие.

Наконец, починят 40-метровый мост через реку Судогда на трассе «Никулино — Воровского — Мошок» в Гусь-Хрустальном районе.